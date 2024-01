Bisogna considerare una serie di fattori prima di scegliere un nuovo gatto. Uno di questi è chiedersi se scegliere un gatto di razza pura oppure no, e quale differenza questa scelta può comportare nelle sue esigenze e caratteristiche.

Il modo in cui il gatto si comporta dipende da una serie di fattori genetici e dalle esperienze a cui è stato esposto durante il processo di socializzazione. Tale processo è breve per i gattini e termina a circa otto settimane, anche se il gattino rimarrà ricettivo al cambiamento comportamentale fino ai sei mesi.

Gatto con pedigree

I gatti di razza pura rappresentano solo una minima parte della popolazione felina. Il termine "pedigree" si riferisce di norma al documento indicante la discendenza e le origini. Il pedigree viene registrato come razza specifica da uno dei principali enti di registrazione per le razze feline, il quale conferisce garanzia di conformità alle caratteristiche della razza e della stirpe del gatto.

Scegliere un gatto di razza pura o no?

Non c'è una risposta giusta e una sbagliata, è solo una preferenza personale. Alcune persone preferiscono prendere un gatto da un rifugio, unendo una buona azione al piacere di avere un gatto.

È possibile talvolta trovare dei gatti di razza pura nei rifugi in quanto molti club delle razze prestano anche servizio di salvataggio per i gatti della loro razza rimasti senza famiglia.

Qualche volta sono gli allevatori stessi a cercare una famiglia ai loro gatti, anche se la maggior parte preferisce tenere con sé i gatti da allevamento una volta sterilizzati.

La scelta di prendere un gatto con o senza pedigree influenzerà la prole del gatto. Anche se la maggior parte degli animali di razza pura è reperibile dagli allevatori, la prole dei gatti senza pedigree è più varia. I casi più comuni sono le cucciolate di un amico o del vicino di casa, oppure dei rifugi.

Perché scegliere un gatto di razza pura?

Una razza viene creata dall'incrocio selettivo che stabilisce caratteristiche fisiche distintive: ad esempio pelo lungo, forma della testa e delle orecchie o coda. Questa selezione influisce anche sul temperamento e sul comportamento. Ecco perché i tratti caratteriali di una singola razza sono generalmente ben definiti. È molto più difficile indovinare il temperamento di un gattino adottato o salvato e gli appassionati di mici vi diranno che questo fa parte del loro fascino. La maggior parte degli appassionati di gatti di razza pura è attratta non solo dalla bellezza dell'animale, ma anche dal suo carattere.

Ad esempio, il Ragdoll è famoso per essere un gatto rilassato e silenzioso, capace di adattarsi facilmente a una nuova casa, i gatti Norvegesi delle Foreste hanno un carattere socievole che li rende eccellenti animali domestici per i bambini, mentre i gatti orientali sono famosi per aver bisogno che il proprietario dedichi loro del tempo e per creare legami molto forti con i loro compagni umani. Conoscere le caratteristiche e le esigenze di ciascuna razza pura vi aiuterà nella scelta del gatto che meglio si adatti alle vostre aspettative.

Oggi, il Ragdoll, il Maine Coon e il Bengala sembrano essere piuttosto popolari. Recentemente si è assistito a una proliferazione di nuove razze con caratteristiche fisiche specifiche, come lo Sphynx Nudo, il Rex a pelo riccio e a pelo soffice e il Gatto dell'Isola di Man senza coda.

Si tende a scegliere una razza che attragga fisicamente, ma fattori ancora più importanti sono temperamento e comportamento, i quali devono essere adeguati al futuro proprietario. Per saperne di più sulle caratteristiche ed esigenze delle razze feline, visitate il nostro elenco delle razze oppure partecipate a una mostra felina e parlate con degli allevatori.