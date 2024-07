L'Alaskan Malamute appartiene a una delle più antiche razze di cani artici. È un cane possente, con una struttura solida, un torace ampio e un corpo forte e muscoloso. La sua grande testa presenta orecchie triangolari, che si raddrizzano quando il cane è attento.

L'Alaskan Malamute è un cane da pastore che non è stato allevato per la velocità, ma per la forza e la resistenza. Ama condividere il proprio affetto con tutta la famiglia, senza legarsi a una persona in particolare.

Fonte: aspetti e caratteristiche chiave provenienti dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI)