Bovaro dell'Appenzell

Tradizionalmente utilizzato per guidare e custodire bovini e altri animali, oltre che per proteggere il casale, gli Appenzeller sono anche cani da utilità versatili ed eccellenti cani da famiglia. Si presenta come un cane tricolore di taglia media, quasi inscrivibile in un quadrato, molto proporzionato ed armonioso in ogni sua parte.

Muscoloso, molto mobile e agile, con una caratteristica espressione maliziosa, questi cani sono generalmente vivaci, pieni di buon umore e sicuri di sé. Sono coraggiosi ma diffidenti verso gli estranei. Sono famosi per essere tenaci, ma sono anche dei meravigliosi compagni e molto ricettivi.

Fonte: aspetti e caratteristiche chiave provenienti dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI)