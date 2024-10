Gli Ariégeois sono dei gran lavoratori dotati di intelligenza e resistenza, caratteristiche che li rendono ottimi cani da caccia. Hanno un carattere allegro e socievole, rafforzato da una lealtà incrollabile.

Dotati delle caratteristiche fisiche di un levriero, gli Ariégeois sono famosi per le loro abilità, per l'obbedienza, da soli o all'interno di una muta, e per l'agilità su terreni difficili.

Fonte: aspetti e caratteristiche chiave provenienti dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI)