Come tutti i cani d'acqua, i Barbet, che vengono impiegati per cacciare la selvaggina, sono più di semplici Retriever. Riescono a localizzare e attirare la preda nascondendosi tra la vegetazione acquatica, recuperandola una volta colpita.

Non hanno paura del freddo ed entrano in acqua indipendentemente dal clima. Il loro elemento preferito è l'acqua in cui sono soliti immergersi sia per lavoro sia per piacere.

Fonte: aspetti e caratteristiche chiave provenienti dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI)