I Coonhound Noir et Feu sono cani dal carattere docile, socievole e tranquillo che devono poter lavorare a stretto contatto con altri cani. Alcuni esemplari possono essere un po' riservati, ma non sono mai timidi o cattivi. L'aggressività nei confronti dell'uomo o di altri cani è rara. L'attenzione e la cordialità sono ben espresse nella fisionomia.

I Coonhound Noir et Feu sono in primo luogo cani da lavoro, addestrati a rintracciare i procioni sul terreno seguendone l'odore e costringendoli a rifugiarsi tra gli alberi. I cani di questa razza americana non solo resistono ai rigori dell'inverno e dell'estate, ma sono anche in grado di gestire i terreni più difficili. La loro attitudine e il loro coraggio li rendono anche adatti all'individuazione di cervi, orsi, puma e altre prede di grandi dimensioni.

Fonte: aspetti e caratteristiche chiave provenienti dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI)