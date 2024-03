Robusto, ben bilanciato e pieno di energia, il Border Terrier non sa cosa sia la paura. Questa razza presenta tutti i tratti comportamentali di un cane da lavoro.

Prima di essere riconosciuto dal Kennel Club, il Border Terrier doveva spesso procacciarsi il cibo da solo e soltanto gli animali naturalmente dotati per la caccia arrivavano a nutrirsi in modo adeguato. In larga misura, questo spiega il carattere di questa razza.

Fonte: aspetti e caratteristiche chiave provenienti dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI)