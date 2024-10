Il Bovaro delle Fiandre veniva un tempo impiegato per condurre le mandrie, come animale da traino e per la zangolatura del burro. La modernizzazione delle attrezzature da fattoria ha cambiato le cose e oggi il Bovaro delle Fiandre viene impiegato per fare la guardia alle fattorie e come cane da difesa.

Questi cani determinati danno il meglio di sé con proprietari esperti, pronti a dedicare del tempo al loro addestramento e alle loro esigenze di toelettatura.

Fonte: aspetti e caratteristiche chiave provenienti dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI)