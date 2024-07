Nato in Belgio come cacciatore di ratti, il Griffone di Bruxelles divenne presto un animale domestico molto apprezzato. Può essere nervoso, sensibile e spesso ama essere al centro dell'attenzione. Per questo un cane di questa razza richiede un proprietario che sia pronto a dedicarglisi completamente.

Sebbene sia piccolo, il Griffone di Bruxelles non è affatto un cane da borsetta. Questa razza robusta ama invece l'addestramento per agility e obedience e spesso eccelle in questi sport.

Fonte: aspetti e caratteristiche chiave provenienti dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI)