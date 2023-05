"Migliore amico" sono le parole giuste per descrivere il Chihuahua a pelo corto. La sua lealtà è un dato di fatto: una razza che si adatta facilmente, ma che rimane sempre in allerta soprattutto per quanto riguarda il suo proprietario. Il Chihuahua può abbaiare agli estranei, ma questo non è certo un motivo di preoccupazione. Presto saranno distratti da un’altra attività: adorano giocare in qualunque momento!

La forte personalità del Chihuahua è evidente nella sua classificazione ufficiale: attualmente occupa l'11° posto nell'elenco annuale delle razze più popolari dell'American Kennel Club.

Possiamo definirlo un “cane da borsetta”? Questa razza non supera mai i 3 Kg di peso - quindi puoi portarlo praticamente ovunque.

Quando si parla di convivenza tra cani e bambini, viene spesso consigliato di fare attenzione per paura che il cane possa far del male in maniera non intenzionale. Ma poiché questa razza è così piccola, sono i bambini che potrebbero effettivamente ferire il Chihuahua senza volerlo. Possono essere fragili, quindi tienili d'occhio.

Il gioco ideale è quello in casa così come lo è quello presso i parchi per cani di piccola taglia. La stimolazione mentale è un’ottima cosa per il Chihuahua e i giochi possono essere un passatempo perfetto.

Lungi dall’essere un cane da guardia imponente, il Chihuahua può essere molto protettivo nei confronti del suo “gregge”. Tende ad essere riservato con gli estranei, ma questa diffidenza svanisce una volta che si crea un nuovo legame affettivo.