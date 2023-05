Spaniel Tedesco

Gli Spaniel Tedeschi sono cani vivaci e cacciatori entusiasti. Socievoli e sicuri di sé nel loro ambiente naturale, docili e molto adattabili, non sono mai timidi o aggressivi, rimangono al passo per lunghe distanze, specialmente se addestrati e gestiti in modo adeguato.

Gli Spaniel Tedeschi sono cani da cerca di taglia media, a pelo lungo con muscolatura ben sviluppata, una solida ossatura e testa imponente.

Fonte: aspetti e caratteristiche chiave provenienti dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI)