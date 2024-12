Springer Spaniel Inglese

Gli Springer Spaniel Inglesi venivano originariamente utilizzati per trovare e far alzare la selvaggina destinata alle reti, alla caccia con il falco o con il levriero, ma attualmente sono utilizzati per trovare, stanare e recuperare la selvaggina.

Sono cani amabili che vanno d'accordo con i bambini e con gli altri animali in casa, e che si adattano facilmente a qualsiasi tipo di ambiente.

Fonte: aspetti e caratteristiche chiave provenienti dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI)