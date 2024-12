Field Spaniel

Questo retriever naturale dall'ottimo fiuto non si risparmia nel "battere" il terreno, anche quello più difficile, rivelandosi un aiuto prezioso grazie alla sua intelligenza e versatilità.

Ama i grandi spazi aperti, pertanto la vita urbana non fa per lui, ma rappresenta il compagno ideale per chi vive in campagna. È anche un perfetto cane da caccia, molto abile a stanare e riportare la selvaggina.

Fonte: aspetti e caratteristiche chiave provenienti dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI)