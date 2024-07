Il Griffone Nivernais è un cacciatore eccezionale. La sua impavidità e il suo spirito di iniziativa risultano molto utili in piccoli branchi durante la caccia al cinghiale, in quanto apprende facilmente a tenere la traccia. Tuttavia questi cani possono essere leggermente testardi e indipendenti, per questo gli dovrebbe essere insegnato a venire al piede in età molto giovane.

Il Griffone Nivernais ha un pelo arruffato molto caratteristico e la barba. È un compagno molto socievole, resistente e robusto, con zampe lisce e muscoli più propensi alla resistenza che alla velocità.

Fonte: aspetti e caratteristiche chiave provenienti dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI)