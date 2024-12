Il Segugio Ellenico è un cane di grande resistenza, attivo nella caccia sia da solo sia in muta. È in grado di lavorare su qualunque terreno, da quelli pianeggianti a quelli di montagna, ma anche in aree rocciose e impraticabili. Come tutti i segugi ha un olfatto ben sviluppato e una voce sonora e armoniosa. Chi lo conosce ne loda il buon carattere integro e la resistenza.

Cane di taglia media a pelo raso, di colore nero e focato, il Segugio Ellenico ha una lunga storia nel proprio Paese. Sembra probabile che sia il risultato della "mescolanza" fra cani locali e segugi importati dall'Europa. In Grecia la caccia rimane il principale impiego del Segugio Ellenico, che deve affrontare senza paura cinghiali di ben oltre 90 kg.

Fonte: aspetti e caratteristiche chiave provenienti dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI)