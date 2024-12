Setter Irlandese Rosso e Bianco

Anche se possono essere affettuosi cani da compagnia, i Setter Irlandesi Rossi e Bianchi vengono essenzialmente allevati come cani da caccia. Oltre che per la loro bellezza, sono famosi soprattutto per la loro attitudine al lavoro.

Questa razza aristocratica è vivace e vigile, per natura gentile e socievole, il che rende questi cani semplici da educare, ma sostanzialmente determinati, coraggiosi e pieni di energia.

Fonte: aspetti e caratteristiche chiave provenienti dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI)