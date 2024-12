Il Setter Irlandese è veloce e atletico. La sua popolarità è cresciuta grazie alla sua natura vivace, intelligente, energica, affettuosa e fedele.

Allevato come cane da caccia nel suo paese d'origine, il Setter Irlandese è ormai famoso come cane da famiglia e ottimo compagno per adulti e bambini.

Fonte: aspetti e caratteristiche chiave provenienti dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI)