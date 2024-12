La resistenza è una qualità essenziale, insieme alla potenza. L'Irish Terrier è elegante, raffinato e rapido nei movimenti. È un lavoratore instancabile che può fare quasi tutto ciò che gli viene chiesto: eccelle come cane da fattoria, da compagnia, da guardia e da caccia.

La reputazione dell'Irish Terrier come attaccabrighe è immeritata. Se è vero che, in caso di bisogno, questi cani possono risultare feroci, è altrettanto vero che sono facili da educare e hanno un carattere mite. In documenti antichi venivano definiti "sentinelle dei poveri, amici dei contadini e favoriti dei gentiluomini".

