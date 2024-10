Fino alla fine del XVII° secolo, questi cani venivano usati in Irlanda per cacciare lupi e cervi. Oggi sono diventati rinomati cani da compagnia. Non solido e pesante come l'Alano, il Levriero Irlandese è comunque un cane molto grande, imponente e muscoloso.

Il Levriero Irlandese è un ottimo cane da guardia, pronto a proteggere la propria famiglia umana da qualsiasi minaccia.

Fonte: aspetti e caratteristiche chiave provenienti dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI)