Spitz Giapponese

In origine, in Giappone, i cani di tipo Spitz erano straordinari cani da lavoro. Questo è l'unico allevato esclusivamente per essere un cane da compagnia.

Questo cane di costituzione solida e ben proporzionato ha un abbondante pelo bianco candido, un muso appuntito, orecchie triangolari e dritte e coda a pennacchio. Il suo spirito e la sua dignità naturali si esprimono nella sua bellezza elegante e armoniosa.

Fonte: aspetti e caratteristiche chiave provenienti dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI)