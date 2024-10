Originariamente, questi cani grandi e potenti venivano usati per proteggere le pecore in Anatolia. Sono cani che lavorano duramente e in grado di gestire condizioni climatiche estreme, dal caldo estivo alle temperature gelide in inverno.

Questi cani grandi e robusti sono resilienti e veloci, ben educati e audaci senza essere aggressivi. Fedeli e affettuosi ai loro proprietari per tutta la vita, da adulti sono diffidenti nei confronti degli estranei.

Fonte: aspetti e caratteristiche chiave provenienti dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI)