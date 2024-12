Il Kuvasz è un cane grande, forte e sicuro di sé, usato nella nativa Ungheria come cane da pastore. Il suo mantello spesso, bianco e ondulato lo protegge dalle intemperie.

Il Kuvasz è riservato con gli estranei ed è famoso per la sua abilità come cane da guardia, utilizzato per proteggere proprietà, oggetti di valore e persone.

Fonte: aspetti e caratteristiche chiave provenienti dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI)