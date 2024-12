I Lhasa Apso appartengono alla famiglia dei brachicefali che hanno come caratteristiche fisiche il muso piatto e il naso corto per via della forma piatta e larga del cranio. Questi attributi anatomici possono causare alcuni problemi di salute come problemi alla pelle, agli occhi e alla respirazione, nonché una scarsa capacità di tollerare il calore. Per tutte le razze brachicefaliche ti consigliamo di scegliere un cane con caratteristiche fisiche non esagerate, di acquistare da un allevatore responsabile e di chiedere consiglio al tuo veterinario.