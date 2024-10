Per quanto riguarda il carattere, i Mastiff sono una rara combinazione di nobiltà e coraggio. Questi cani calmi sono affettuosi con i loro compagni umani, e nonostante le loro dimensioni sono noti per essere miti con i bambini.

I Mastiff sono cani potenti e robusti, in grado di superare gli uomini adulti come peso. Sono utilizzati in tutto il mondo per la sicurezza e come cani da guardia grazie alla loro natura vigile, protettiva e per l'aspetto temibile.

Fonte: aspetti e caratteristiche chiave provenienti dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI)