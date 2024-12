Nova Scotia Duck Tolling Retriever

Forte e abile nuotatore, è un retriever naturalmente tenace sulla terra e nell'acqua, pronto a entrare in azione in un attimo. La passione per il riporto e la giocosità sono aspetti essenziali della sua abilità di Toller.

Ben proporzionato e muscoloso, ha un'ossatura relativamente pesante, ma è estremamente agile, vigile e determinato. Molti Toller sembrano avere un'espressione triste, ma quando entrano in azione il loro aspetto cambia per esprimere un intenso grado di concentrazione ed eccitazione.

Fonte: aspetti e caratteristiche chiave provenienti dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI)