Questo cane da lavoro attivo e agile ha una struttura che lo rende veloce e resistente. La sua natura gentile e fedele rende il Parson Russell Terrier un affascinante animale domestico per famiglie.

Anche se è piccolo, questo cane ama moltissimo correre all'aperto, quindi non è adatto alla vita in appartamento o in case senza giardino.

Fonte: aspetti e caratteristiche chiave provenienti dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI)