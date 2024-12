Potenti e coraggiosi nonostante le loro dimensioni medie, i Polish Hunting Dog sono specializzati in selvaggina di grandi dimensioni come cervi e cinghiali. Possono anche concentrarsi su prede più piccole, come volpi e lepri, in alcune regioni, in particolare nelle montagne della Polonia meridionale, dove la perseveranza e la resistenza sono importanti.

Questi cani miti ed equilibrati, che mostrano grande coraggio, sono intelligenti e facili da addestrare, caratteristiche che li rendono cani da guardia eccezionali.

Fonte: aspetti e caratteristiche chiave provenienti dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI)