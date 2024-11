Sebbene in alcune parti del mondo venga ancora utilizzato come cane da caccia, il Rhodesian Ridgeback è particolarmente apprezzato come cane da guardia e da famiglia.

Agilità ed eleganza sono qualità molto note di questa razza. La caratteristica cresta presente sul dorso è formata da pelo che spinge in senso opposto al resto del mantello.

Fonte: aspetti e caratteristiche chiave provenienti dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI)