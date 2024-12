Romanian Carpathian Shepherd Dog

Questa razza relativamente grande è agile e mai pesante e generalmente si presenta come un cane vigoroso. È usato per proteggere le mandrie da molte centinaia di anni. È anche apprezzato come cane da guardia. Questi guardiani dal coraggio innato hanno un attaccamento istintivo e incondizionato al loro gregge e al loro mandriano.

Sono cani dignitosi, calmi ed equilibrati. Per quanto riguarda l'aspetto, la razza è caratterizzata da un corpo rettangolare. Maschi e femmine sono facili da distinguere: i maschi sono più alti e più forti.

Fonte: aspetti e caratteristiche chiave provenienti dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI)