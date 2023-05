Il Laika Russo-Europeo è di taglia media, asciutto, di costituzione robusta, possiede un'ossatura solida e una muscolatura molto sviluppata. Dagli anni '40, il Russo-Europeo è stato allevato prevalentemente per la caccia, con caratteristiche simili alle altre razze Laika.

Questo cane non apprezza la vita sedentaria e necessita di molta attività fisica quotidiana per consumare la sua incredibile energia. Per tale motivo questa razza è ideale per proprietari attivi che trascorrono molto tempo fuori casa.

Fonte: aspetti e caratteristiche chiave provenienti dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI)