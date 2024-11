Lo Schapendoes è un cane che veniva utilizzato per governare le greggi di pecore ed è tuttora impiegato per la stessa funzione. Poiché i pascoli delle pecore sono di norma situati in aree silenziose e solitarie del paese, è necessario che lo Schapendoes sia dotato di grande resistenza, mobilità e velocità.

P.M.C. Toepoel fu il creatore del moderno Schapendoes, il quale generò interesse nei confronti di questa razza virtualmente estinta durante la Seconda Guerra Mondiale, facendo notevoli sforzi per riprodurla negli anni a venire.

Fonte: aspetti e caratteristiche chiave provenienti dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI)