Anche se gli Scottish Terrier sono ben riconoscibili per i loro tratti caratteristici, si contraddistinguono anche per l'essere vigili, per il temperamento vivace e per l'atteggiamento fiducioso.

Gli Scottish Terrier sono gran lavoratori con un'ottima capacità di stanare le prede. Questi cani sono vigili per natura e riservati con gli estranei, il che li rende eccellenti cani da guardia.

Fonte: aspetti e caratteristiche chiave provenienti dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI)