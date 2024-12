I Tibetan Terrier sono cani robusti di taglia media. Hanno l'espressione determinata di un cane da lavoro, dopo essere stati impiegati per secoli nella loro regione natale non come terrier, ma come cani da pastore.

Il loro istinto per la pastorizia e la guida è così ben sviluppato che, quando escono con la famiglia, i Tibetan Terrier si rivolgono sempre al gruppo. Per quanto riguarda la salute, la razza è molto robusta.

Fonte: aspetti e caratteristiche chiave provenienti dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI)