Il Weimaraner mostra una grande perseveranza, lavorando in modo molto sistematico, ma senza essere eccessivamente vivace. Il suo fine olfatto è famoso.

Punta la preda con sicurezza sulla terra e nell'acqua, pertanto è un compagno ideale per i cacciatori. Questo cane di taglia grande è un grande lavoratore, ma si adatta bene anche al ruolo di cane da famiglia, in quanto protegge in modo eccellente la propria casa da eventuali intrusi.

Fonte: aspetti e caratteristiche chiave provenienti dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI)