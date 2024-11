Nella loro terra d'origine, i Welsh Terrier sono considerati membri di una delle più antiche razze di terrier. Questi cani da lavoro hanno un grande potenziale in molte discipline diverse, tra cui la caccia, il recupero e l'allontanamento dei tassi dalla loro tana.

Hanno bisogno di fermezza dal padrone, in quanto spesso mostrano la testardaggine tipica dei terrier. I Welsh Terrier sono la vera incarnazione della parola "massiccio": sono corposi, di forma quadrata, muscolosi e potenti. Generalmente sono fatti per una vita attiva, anche se sono noti per essere compagni di famiglia educati e socievoli.

Fonte: aspetti e caratteristiche chiave provenienti dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI)