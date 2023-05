Quando è in piedi, il Fox Terrier a Pelo Ruvido assomiglia a un cavallo da caccia dalla schiena corta. In movimento, copre molto terreno. Prima della diffusione delle razze di mini terrier come cani da compagnia, per secoli il Fox Terrier a Pelo Ruvido è stato di gran lunga il membro più popolare della famiglia.

È amichevole e socievole con i compagni più stretti, ma audace e determinato quando fiuta una preda, in superficie o sotto terra.

Fonte: aspetti e caratteristiche chiave provenienti dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI)