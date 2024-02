Attività e spazio.

In linea generale, i cani piccoli sono molto attivi poiché il loro metabolismo fa sì che consumino molta più energia rispetto ai cani di taglia più grande. Questo non significa che devono fare molto più esercizio rispetto ad altri cani, ma la loro taglia non deve trarci in inganno: hanno bisogno di esercizio quotidiano come tutti i cani, a patto che non sia troppo intenso e che lo possano fare in spazi più ridotti, motivo per cui solitamente si adattano con facilità alla routine e allo stile di vita cittadino.