Boxer Adult

IT - Alimento completo per cani Boxer adulti e maturi - Oltre 15 mesi di età COMPOSIZIONE: riso, grassi animali, proteine di pollame disidratate, mais, proteine vegetali isolate*, proteine di maiale disidratate, idrolizzato di proteine animali, fibre vegetali, polpa di barbabietola, sali minerali, olio di soia, olio di pesce, olio di copra, pomodori disidratati, idrolizzato di lieviti (fonte di mannano-oligosaccaridi), idrolizzato di crostacei (fonte di glucosamina), estratto di fiore di Tagete (fonte di luteina), idrolizzato di cartilagine (fonte di condroitina). ADDITIVI (per kg): Additivi nutrizionali: Vitamina A: 27500 UI, Vitamina D3: 700 UI, E1 (Ferro): 51 mg, E2 (Iodio): 5,1 mg, E4 (Rame): 15 mg, E5 (Manganese): 66 mg, E6 (Zinco): 141 mg, E8 (Selenio): 0,11 mg, L-carnitina: 830 mg - Additivi tecnologici: Clinoptilolite di origine sedimentaria: 10 g - Additivi organolettici: Estratto di tè (fonte di polifenoli): 150 mg - Conservanti - Antiossidanti. COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza: 26,0% - Oli e grassi grezzi: 20,0% - Ceneri grezze: 6,0% - Fibra grezza: 2,5% - Per kg: Taurina: 2,3 g - EPA/DHA: 3,4 g. ISTRUZIONI PER L’USO: vedi tabella. Da consumarsi preferibilmente entro/n° di lotto/n° di identificazione dello stabilimento: vedi informazioni sulla confezione. Da conservare in un luogo fresco ed asciutto. *L.I.P.: proteine selezionate per la loro elevata digeribilità.

