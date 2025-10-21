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Alimento secco per cani

IT - Alimento completo per cani - Speciale cani Boxer adulti e maturi - Oltre 15 mesi di età

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Formato: 12 kg
9,20 €/kg
7,21 €/kg
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DETTAGLI PRODOTTO

I cani Boxer sono sicuri di sé, giocherelloni, intelligenti e sono anche tra gli esemplari più atletici della specie canina. Poiché ogni razza ha esigenze specifiche, è importante propendere per un regime nutrizionale che aiuti a mantenere lo stile di vita unico e la salute ottimale del tuo amico a quattro zampe. ROYAL CANIN® Boxer Adult è un alimento secco, completo e bilanciato appositamente pensato per soddisfare gli specifici fabbisogni nutrizionali dei cani adulti e maturi di razza Boxer (oltre 15 mesi di età). Il dinamismo del Boxer è ben noto: questa razza non si trattiene nello spendere energia quando è impegnata in un'attività fisica. ROYAL CANIN® Boxer Adult contribuisce a mantenere la massa muscolare, grazie ad un contenuto adattato in proteine e alla presenza di L?Carnitina. Apporta anche nutrienti specifici (EPA&DHA e taurina)che favoriscono il mantenimento della funzione cardiaca. Inoltre, contiene un complesso sinergico di antiossidanti che aiuta a contrastare l'azione dei radicali liberi. La crocchetta dal disegno esclusivo di ROYAL CANIN® Boxer Adult è stata appositamente progettata per facilitare la prensione ed incoraggiare la masticazione da parte del tuo Boxer.

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BENEFICI

4. CROCCHETTA DAL DISEGNO ESCLUSIVO: SPECIALE MASCELLA BRACHICEFALA

Una crocchetta esclusiva creata per facilitare la prensione ed incoraggiare la masticazione da parte del tuo Boxer.

3. COMPLESSO DI ANTIOSSIDANTI

Questa formula contiene un complesso esclusivo di antiossidanti che contribuisce a contrastare l’azione dei radicali liberi.

2. FUNZIONE CARDIACA SANA

Questa formula contiene nutrienti specifici che contribuiscono al mantenimento della funzione cardiaca. Arricchito con taurina e EPA & DHA.

1. MASSA MUSCOLARE IDEALE

BOXER ADULT contribuisce al mantenimento delle masse muscolari grazie al contenuto adattato di proteine (26%). Questa formula contiene anche L-carnitina.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Quali sono le indicazioni di smaltimento dell’imballo del mio prodotto Royal Canin®?

Ci preoccupiamo della salute e del benessere del tuo animale ma anche dell’ambiente in cui vivono. Qui puoi trovare le informazioni necessarie per lo smaltimento dell’imballo dei tuoi prodotti Royal Canin®Scarica la guida
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