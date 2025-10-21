I cani Boxer sono sicuri di sé, giocherelloni, intelligenti e sono anche tra gli esemplari più atletici della specie canina. Poiché ogni razza ha esigenze specifiche, è importante propendere per un regime nutrizionale che aiuti a mantenere lo stile di vita unico e la salute ottimale del tuo amico a quattro zampe. ROYAL CANIN® Boxer Adult è un alimento secco, completo e bilanciato appositamente pensato per soddisfare gli specifici fabbisogni nutrizionali dei cani adulti e maturi di razza Boxer (oltre 15 mesi di età). Il dinamismo del Boxer è ben noto: questa razza non si trattiene nello spendere energia quando è impegnata in un'attività fisica. ROYAL CANIN® Boxer Adult contribuisce a mantenere la massa muscolare, grazie ad un contenuto adattato in proteine e alla presenza di L?Carnitina. Apporta anche nutrienti specifici (EPA&DHA e taurina)che favoriscono il mantenimento della funzione cardiaca. Inoltre, contiene un complesso sinergico di antiossidanti che aiuta a contrastare l'azione dei radicali liberi. La crocchetta dal disegno esclusivo di ROYAL CANIN® Boxer Adult è stata appositamente progettata per facilitare la prensione ed incoraggiare la masticazione da parte del tuo Boxer.