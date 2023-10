Boxer Puppy

IT - Alimento completo per cani - Speciale cuccioli di Boxer - Fino a 15 mesi di età COMPOSIZIONE: proteine di pollame disidratate, mais, riso, grassi animali, proteine vegetali isolate*, farina di mais, idrolizzato di proteine animali, farina di frumento, proteine di maiale disidratate*, polpa di barbabietola, sali minerali, olio di pesce, olio di copra, fibre vegetali, olio di soia, frutto-oligosaccaridi (0,34%), tegumento e semi di psyllium, idrolizzato di lieviti (fonte di mannano-oligosaccaridi), idrolizzato di crostacei (fonte di glucosamina), estratto di lieviti (fonte di beta-glucani), estratto di fiore di Tagete (fonte di luteina), idrolizzato di cartilagine (fonte di condroitina). ADDITIVI (per kg): Additivi nutrizionali: Vitamina A: 29500 UI, Vitamina D3: 800 UI, Vitamina E: 590 mg - E1 (Ferro): 40 mg, E2 (Iodio): 4 mg, E4 (Rame): 12 mg, E5 (Manganese): 52 mg, E6 (Zinco): 133 mg, E8 (Selenio): 0,09 mg - L-carnitina: 400 mg - Additivi tecnologici: Clinoptilolite di origine sedimentaria: 10 g - Additivi organolettici: Estratto di yucca: 125 mg - Conservanti - Antiossidanti. COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza: 30,0% - Oli e grassi grezzi: 18,0% - Ceneri grezze: 7,5% - Fibra grezza: 1,8%. ISTRUZIONI PER L’USO: vedi tabella. Da consumarsi preferibilmente entro/n° di lotto/n° di identificazione dello stabilimento: vedi informazioni sulla confezione. Da conservare in un luogo fresco ed asciutto. *L.I.P.: proteine selezionate per la loro elevata digeribilità.

