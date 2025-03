Supplement Joint & Ageing chews

Tabella di razionamento

ISTRUZIONI PER L’USO: supplemento nutrizionale per cani adulti. Si consiglia di attenersi alle quantità giornaliere indicate nella tabella di razionamento. Se si offrono supplementi nutrizionali all’animale, si suggerisce di adattare di conseguenza il quantitativo giornaliero del pasto principale in modo da mantenere il peso forma. Si prega di consultare il Medico Veterinario in caso di necessità.