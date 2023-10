Maxi Dermacomfort

IT - Alimento completo per cani - Per cani adulti e maturi di grande taglia (tra 26 e 44 kg) - Oltre 15 mesi di età - Cani con sensibilità cutanea COMPOSIZIONE: frumento, proteine vegetali isolate*, riso, grassi animali, glutine di mais, mais, avena decorticata, sali minerali, idrolizzato di proteine animali, olio di soia, polpa di barbabietola, olio di pesce, semi di lino, frutto-oligosaccaridi, olio di borraggine, estratto di fiore di Tagete (fonte di luteina). ADDITIVI (per kg): Additivi nutrizionali: Vitamina A: 29500 UI, Vitamina D3: 800 UI, E1 (Ferro): 73 mg, E2 (Iodio): 6,1 mg, E4 (Rame): 15 mg, E5 (Manganese): 75 mg, E6 (Zinco): 148 mg, E8 (Selenio): 0,19 mg - Conservanti - Antiossidanti. COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza: 25,0% - Oli e grassi grezzi: 17,0% - Ceneri grezze: 5,9% - Fibra grezza: 1,6% - Per kg: Acidi grassi omega 6: 36,0 g tra cui acido gamma linolenico: 0,3 g - Acidi grassi omega 3: 11,4 g tra cui EPA/DHA: 4,0 g. ISTRUZIONI PER L’USO: vedi tabella. Da consumarsi preferibilmente entro/n° di lotto/n° di identificazione dello stabilimento: vedi informazioni sulla confezione. Da conservare in un luogo fresco ed asciutto. *L.I.P.: proteine selezionate per la loro elevata digeribilità.

