Salute di ossa e articolazioni

MAXI JOINT CARE è formulato per fornire nutrienti specifici, tra cui il collagene, per sostenere la cartilagine durante il processo di invecchiamento e per contribuire alla salute di ossa e articolazioni. La formula ha inoltre un ridotto contenuto calorico per supportare il mantenimento del peso forma, al fine di limitare il carico sulle articolazioni.