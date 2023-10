Maxi Sterilised

DETTAGLI PRODOTTO

ALIMENTO COMPLETO PER CANI ADULTI STERILIZZATI DI GRANDE TAGLIA (TRA 26 E 44 KG) - OLTRE 15 MESI DI ETÀ CANI ADULTI STERILIZZATI RISULTATI PROVATI: -14% DI CALORIE* AIUTA A MANTENERE IL PESO IDEALE Alimento ad elevato tenore proteico (30%) e con un moderato apporto di grassi (13%), che favorisce il mantenimento del peso ideale. Appositamente pensato per cani sterilizzati di piccola taglia è arricchito con L-Carnitina e con fibre che contribuiscono alla salute digestiva e aiutano a ridurre l’apporto calorico senza modificare il volume del pasto. *Rispetto all’alimento di mantenimento Mini Adult IN QUALI ALTRI MODI PUOI AIUTARE IL TUO CANE? Mantieni il tuo cane attivo con una passeggiata o facendolo giocare al parco o a casa. Se vuoi premiarlo, fallo con parte delle crocchette della sua razione giornaliera ed evita gli spuntini. Ricorda sempre, inoltre, di attenerti ai quantitativi riportati sulla confezione. In caso di domande o dubbi sulla salute del tuo cane, ti invitiamo a contattare il tuo Medico Veterinario di fiducia.

Di più