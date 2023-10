Medium Dermacomfort

DETTAGLI PRODOTTO

ALIMENTO COMPLETO PER CANI ADULTI E MATURI DI MEDIA TAGLIA (TRA 11 E 25 KG) - OLTRE 12 MESI DI ETÀ SENSIBILITÀ CUTANEA E TENDENZA A GRATTARSI RISULTATI PROVATI: 91% DEI PROPRIETARI SI RIETIENE SODDISFATTO dopo 2 mesi* FORMULA A RIDOTTO CONTENUTO DI ALLERGENI Formulato con acidi grassi Omega 3 e 6, tra cui GLA, EPA e DHA, che contribuiscono a sostenere e nutrire la pelle. Favorisce la salute della pelle del cane e lo aiuta a mantenere un pelo fitto e sano. *Studio interno Royal Canin IN QUALI ALTRI MODI PUOI AIUTARE IL TUO CANE? Puoi aiutare a proteggere la pelle del tuo cane mantenendo puliti la sua cuccia ed i posti dove ama riposare. In questo modo potrai eliminare polvere e forfora, un terreno fertile per i parassiti. Per qualsiasi domanda o dubbio sulla salute del tuo cane, contatta il tuo Medico Veterinario.

Di più