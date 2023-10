SODDISFA L’APPETITO DEI CANI ESIGENTI

Formulato con ingredienti e proteine di alta qualità appositamente selezionati per cani di piccola taglia, MINI EXIGENT ha un aroma irresistibile per soddisfare gli appetiti più capricciosi. La dimensione, la forma e la densità delle crocchette MINI EXIGENT sono state appositamente progettate per le mascelle in miniatura. A forma di 'cuscino' croccante all’esterno e morbido all’interno, ogni morso di queste crocchette dalla consistenza appetitosa piacerà al tuo cane.