PUPPY - GIANT

ROYAL CANIN® Giant Puppy è un alimento completo e bilanciato appositamente formulato con quantitativi adattati in nutrienti specifici per supportare la prima fase di crescita intensa del cucciolo di taglia gigante (peso da adulto oltre i 45kg) dai 2 agli 8 mesi di età e aiuta a ridurre il rischio di un eccessivo aumento di peso corporeo. Contribuisce allo sviluppo delle difese naturali del cucciolo grazie ad un complesso scientificamente provato, tra cui vitamina C ed E. I cani di taglia gigante hanno un apparato digerente sensibile e possono manifestare episodi di emissioni di feci molli e flatulenze. Una combinazione di prebiotici (MOS) e proteine altamente digeribili favorisce l’equilibrio del microbiota intestinale a supporto della salute digestiva. La forma e la dimensione delle crocchette ROYAL CANIN® Giant Puppy sono state appositamente pensate per adattarsi alla grande mascella del cucciolo di taglia gigante, favorendo la prensione ed incoraggiando la masticazione. Al raggiungimento degli 8 mesi di età, il cucciolo di taglia gigante avrebbe bisogno di un alimento appositamente formulato per soddisfare i fabbisogni nutrizionali legati alla successiva fase di crescita. Per questo periodo, ROYAL CANIN® propone Giant Junior.

