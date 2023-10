PUPPY - MEDIUM - Bocconcini in salsa

DETTAGLI PRODOTTO

ROYAL CANIN® Medium Puppy bocconcini in salsa è un alimento umido completo e bilanciato appositamente formulato per soddisfare i fabbisogni nutrizionali dei cuccioli di taglia media (peso da adulto tra 11 e 25 kg) sino al raggiungimento dei 12 mesi di età . La dimensione, la consistenza ed il gusto ottimali rendono questi bocconcini in salsa particolarmente adatti ai cuccioli di taglia media durante la crescita. Contribuisce allo sviluppo delle difese naturali del cucciolo grazie ad un complesso scientificamente provato, tra cui vitamina C ed E. E’ inoltre arricchito con un acido grasso omega-3 (DHA) dimostrato scientificamente per supportare lo sviluppo cerebrale del cucciolo e favorire l’apprendimento precoce. ROYAL CANIN® Medium Puppy in salsa offre al tuo cucciolo un’esperienza sensoriale e mantenere lo stato di idratazione. Se ne consiglia l’abbinamento con l’alimento secco ROYAL CANIN® Medium Puppy. Al raggiungimento dei 12 mesi di età, il cucciolo di taglia media avrà bisogno di un alimento appositamente formulato per soddisfare i fabbisogni nutrizionali legati all’età adulta. Per questo periodo, ROYAL CANIN® propone Medium Adult, un alimento completo e bilanciato disponibile secco (crocchette) e umido (bocconcini in salsa).

