DETTAGLI PRODOTTO

ROYAL CANIN® Maxi Starter Mother & Babydog è una soluzione nutrizionale specifica adattata agli elevati fabbisogni energetici della madre di taglia grande (peso da adulto compreso tra i 26 e i 44 kg) alla fine della gestazione e durante la lattazione e dei cuccioli in svezzamento fino 2 mesi di età. Contiene un complesso scientificamente provato tra cui vitamina C e vitamina E per contribuire allo sviluppo delle difese naturali del cucciolo. Inoltre, la combinazione di prebiotici e proteine altamente digeribili favorisce l’equilibrio del microbiota intestinale a supporto della salute digestiva. Le crocchette di ROYAL CANIN® Maxi Starter Mother & Babydog sono facili da reidratare con acqua, permettendo di ottenere una consistenza particolarmente morbida, ottimale per promuovere il passaggio dal latte al cibo solido. In appena 8 settimane i tuoi cuccioli avranno bisogno di un alimento appositamente formulato per soddisfare i fabbisogni nutrizionali legati alla successiva fase di crescita. Per questo periodo ROYAL CANIN® propone Maxi Puppy, un alimento completo e bilanciato, disponibile secco (crocchette) e umido (bocconcini in salsa).

