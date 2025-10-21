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Alimento secco per cani

Alimento completo per cani - Speciale cagne di taglia grande (tra 26 e 44 kg) ed i loro cuccioli: cagne alla fine della gestazione e durante la lattazione - Cuccioli in svezzamento fino a 2 mesi di età

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Formato: 4 kg
9,62 €/kg
7,65 €/kg

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DETTAGLI PRODOTTO

ROYAL CANIN® Maxi Starter Mother & Babydog è una soluzione nutrizionale specifica adattata agli elevati fabbisogni energetici della madre di taglia grande (peso da adulto compreso tra i 26 e i 44 kg) alla fine della gestazione e durante la lattazione e dei cuccioli in svezzamento fino 2 mesi di età. Contiene un complesso scientificamente provato tra cui vitamina C e vitamina E per contribuire allo sviluppo delle difese naturali del cucciolo. Inoltre, la combinazione di prebiotici e proteine altamente digeribili favorisce l’equilibrio del microbiota intestinale a supporto della salute digestiva. Le crocchette di ROYAL CANIN® Maxi Starter Mother & Babydog sono facili da reidratare con acqua, permettendo di ottenere una consistenza particolarmente morbida, ottimale per promuovere il passaggio dal latte al cibo solido. In appena 8 settimane i tuoi cuccioli avranno bisogno di un alimento appositamente formulato per soddisfare i fabbisogni nutrizionali legati alla successiva fase di crescita. Per questo periodo ROYAL CANIN® propone Maxi Puppy, un alimento completo e bilanciato, disponibile secco (crocchette) e umido (bocconcini in salsa).

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product details accompanying image

BENEFICI

ROYAL CANIN

Fondata nel 1968 da un Medico Veterinario ed ispirata dalla medicina veterinaria all’avanguardia, la nutrizione salute di Royal Canin supporta il benessere di gatti e cani.

RICERCA ROYAL CANIN

100% degli allevatori sono soddisfatti* (*Sulla base di un’indagine a 10 allevatori, 26 cucciolate, 166 cuccioli condotta nel 2020 e 2021 in Europa sul prodotto Maxi Staretr Dry.)

IMPEGNO ALLA SOSTENIBILITA'

Contiene antiossidanti naturali. Senza aromi artificiali. Senza coloranti artificiali.

SUPPORTO DELLA MADRE E DEL CUCCIOLO

MAXI STARTER è una soluzione nutrizionale specifica, adattata agli elevati fabbisogni energetici della madre alla fine della gestazione e durante la lattazione, per una crescita ottimale dei cuccioli in lattazione.

DIFESE NATURALI OTTIMALI

Contribuisce allo sviluppo delle difese naturali del cucciolo grazie ad un complesso scientificamente provato, tra cui vitamina C ed E.

SUPPORTO DEL MICROBIOMA

Combinazione di prebiotici (MOS) e di proteine altamente digeribili per favorire l’equilibrio del microbiota intestinale a supporto della salute digestiva.

Crocchetta reidratabile

Facili da reidratare con acqua

PACKAGING TEXT

Con tecnologia easyopen & zipsystem Confezionato in atmosfera protettiva per preservare più a lungo la freschezza e le qualità nutrizionali.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Quali sono le indicazioni di smaltimento dell’imballo del mio prodotto Royal Canin®?

Ci preoccupiamo della salute e del benessere del tuo animale ma anche dell’ambiente in cui vivono. Qui puoi trovare le informazioni necessarie per lo smaltimento dell’imballo dei tuoi prodotti Royal Canin®Scarica la guida
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