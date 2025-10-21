Maxi Starter
Alimento secco per cani
Alimento completo per cani - Speciale cagne di taglia grande (tra 26 e 44 kg) ed i loro cuccioli: cagne alla fine della gestazione e durante la lattazione - Cuccioli in svezzamento fino a 2 mesi di età
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DETTAGLI PRODOTTO
ROYAL CANIN® Maxi Starter Mother & Babydog è una soluzione nutrizionale specifica adattata agli elevati fabbisogni energetici della madre di taglia grande (peso da adulto compreso tra i 26 e i 44 kg) alla fine della gestazione e durante la lattazione e dei cuccioli in svezzamento fino 2 mesi di età. Contiene un complesso scientificamente provato tra cui vitamina C e vitamina E per contribuire allo sviluppo delle difese naturali del cucciolo. Inoltre, la combinazione di prebiotici e proteine altamente digeribili favorisce l’equilibrio del microbiota intestinale a supporto della salute digestiva. Le crocchette di ROYAL CANIN® Maxi Starter Mother & Babydog sono facili da reidratare con acqua, permettendo di ottenere una consistenza particolarmente morbida, ottimale per promuovere il passaggio dal latte al cibo solido. In appena 8 settimane i tuoi cuccioli avranno bisogno di un alimento appositamente formulato per soddisfare i fabbisogni nutrizionali legati alla successiva fase di crescita. Per questo periodo ROYAL CANIN® propone Maxi Puppy, un alimento completo e bilanciato, disponibile secco (crocchette) e umido (bocconcini in salsa).
BENEFICI
ROYAL CANIN
Fondata nel 1968 da un Medico Veterinario ed ispirata dalla medicina veterinaria all’avanguardia, la nutrizione salute di Royal Canin supporta il benessere di gatti e cani.
RICERCA ROYAL CANIN
100% degli allevatori sono soddisfatti* (*Sulla base di un’indagine a 10 allevatori, 26 cucciolate, 166 cuccioli condotta nel 2020 e 2021 in Europa sul prodotto Maxi Staretr Dry.)
IMPEGNO ALLA SOSTENIBILITA'
Contiene antiossidanti naturali. Senza aromi artificiali. Senza coloranti artificiali.
SUPPORTO DELLA MADRE E DEL CUCCIOLO
MAXI STARTER è una soluzione nutrizionale specifica, adattata agli elevati fabbisogni energetici della madre alla fine della gestazione e durante la lattazione, per una crescita ottimale dei cuccioli in lattazione.
DIFESE NATURALI OTTIMALI
Contribuisce allo sviluppo delle difese naturali del cucciolo grazie ad un complesso scientificamente provato, tra cui vitamina C ed E.
SUPPORTO DEL MICROBIOMA
Combinazione di prebiotici (MOS) e di proteine altamente digeribili per favorire l’equilibrio del microbiota intestinale a supporto della salute digestiva.
Crocchetta reidratabile
Facili da reidratare con acqua
PACKAGING TEXT
Con tecnologia easyopen & zipsystem Confezionato in atmosfera protettiva per preservare più a lungo la freschezza e le qualità nutrizionali.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
|Età del cucciolo in settimane
|Quantità giornaliera - Solo crocchette - Peso da adulto 26 - 30 kg
|Quantità giornaliera - Solo crocchette - Peso da adulto 35-44 kg
|Quantità giornaliera - Abbinamento secco + umido - Peso da adulto 26 kg
|Quantità giornaliera - Abbinamento secco + umido - Peso da adulto 30 kg
|Quantità giornaliera - Solo crocchette - Peso da adulto 35-44 kg
|3-6 settimane
|138 grammi
|157 grammi
|89 grammi + 1 lattina Starter Mousse 195 gr
|92 grammi + 1 lattina Starter Mousse 195 gr
|107 grammi + 1 lattina Starter Mousse 195 gr
|6-8 settimane
|253 grammi
|283 grammi
|203 grammi + 1 lattina Starter Mousse 195 gr
|208 grammi + 1 lattina Starter Mousse 195 gr
|233 grammi + 1 lattina Starter Mousse 195 gr
|Madre // quantità giornaliere
|6 settimane
|6 settimane
|8 settimane
|8 settimane
|Solo Crocchette
|Crocchette + Umido
|Solo Crocchette
|Crocchette + Umido
|Peso 26 kg
|334 gr
|317 gr + 1 lattina Starter Mousse 195 gr
|395 gr
|384 gr + 1 lattina Starter Mousse 195 gr
|Peso 30 kg
|372 gr
|361 gr + 1 lattina Starter Mousse 195 gr
|439 gr
|436 gr + 1 lattina Starter Mousse 195 gr
|Peso 35 kg
|417 gr
|406 gr + 1 lattina Starter Mousse 195 gr
|493 gr
|491 gr + 1 lattina Starter Mousse 195 gr
|Peso 40 kg
|461 gr
|456 gr + 1 lattina Starter Mousse 195 gr
|545 gr
|546 gr + 1 lattina Starter Mousse 195 gr
|Peso 45 kg
|495 gr
|501 gr + 1 lattina Starter Mousse 195 gr
|585 gr
|601 gr + 1 lattina Starter Mousse 195 gr