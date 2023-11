STARTER Mother & Babydog – Mousse ultra soffice

DETTAGLI PRODOTTO

ROYAL CANIN® Starter Mousse Mother & Babydog è una soluzione nutrizionale specifica che soddisfa gli elevati fabbisogni energetici della madre alla fine della gestazione e durante la lattazione e dei loro cuccioli fino ai due mesi di età. Un mousse dalla consistenza ultra soffice appositamente formulata per favorire la salute digestiva dei cuccioli promuovendo il passaggio dal latte al cibo solido. Contiene inoltre, un complesso scientificamente provato tra cui vitamina C e vitamina E per contribuire allo sviluppo delle difese naturali. Grazie a una combinazione di prebiotici (MOS) e proteine altamente digeribili, ROYAL CANIN® Starter Mousse Mother & Babydog favorisce l’equilibrio del microbiota intestinale a supporto della salute digestiva. In appena 8 settimane i tuoi cuccioli avranno bisogno di un alimento appositamente formulato per soddisfare i fabbisogni nutrizionali legati alla successiva fase di crescita. ROYAL CANIN® propone alimenti specifici, completi e bilanciati che soddisfano i fabbisogni nutrizionali dei cuccioli in base alla taglia (X-Small, Mini, Medium, Maxi o Giant) supportando questo momento delicato della crescita. Sono disponibili in versione secca (crocchette) e umida (bocconcini in salsa).

