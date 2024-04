I cani di taglia media sono noti per la loro energia. Per questi cani è essenziale un'alimentazione equilibrata, che li aiuti a mantenere il peso forma, un pelo lucido e le articolazioni in salute.

Gli alimenti completi MEDIUM ADULT e MEDIUM ADULT 7+ di ROYAL CANIN® sono specificatamente formulati per supportare le difese naturali e sostenere i fabbisogni energetici dei cani di taglia media, con un peso da adulto compreso tra 11 e 25 Kg.